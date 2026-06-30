Радость длилась несколько часов: утечка газа уничтожила гараж и два автомобиля в Якутии

В Якутске взыскали 5,2 млн за сгоревший гараж и две машины из-за утечки газа Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Якутска по улице Мерзлотной наконец-то дождался подключения газа в своем доме - радость длилась всего несколько часов. В ту же ночь вспыхнул пожар, который полностью уничтожил гараж и два автомобиля, принадлежавших мужчине и его сыну. Общая стоимость поврежденного имущества по оценке экспертов составила более 5 миллионов рублей. Потерпевший обратился в суд, полагая, что причиной трагедии стало некачественное подключение газового оборудования. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В суде истец настаивал: конвектор установили с нарушениями, а при запуске газа специалисты не проверили герметичность соединений - утечка газа привела к воспламенению. Ответчики свою вину отрицали. Представитель компании утверждал, что проверка герметичности была проведена по ГОСТу, а утечки не нашли. Представитель ООО заявил, что оборудование сдали технадзору и домовладельцу по акту, а газ запустили лишь спустя 83 дня, значит, за последствия должна отвечать обслуживающая организация. Однако суд назначил независимую пожарно-техническую экспертизу, которая установила: наиболее вероятная причина пожара - утечка газа в месте соединения конвектора с газовой сетью. Источник зажигания связан с работой самого конвектора, а версии с курением, поджогом или проблемами с электропроводкой исключены.

Суд признал выводы экспертов достоверными и взыскал с ответчиков в солидарном порядке 5,2 миллиона рублей в счет возмещения материального ущерба, а также судебные расходы на экспертизу, оценку и юристов. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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