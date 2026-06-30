В Якутске девочка пострадала при возгорании самодельного электросамоката Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске произошел несчастный случай, который в очередной раз напомнил об опасности самодельных электросамокатов. Четырехлетняя девочка каталась на таком устройстве во время прогулки с родителями, когда внезапно замкнула аккумуляторная батарея. Самокат загорелся прямо на ходу, ребенок получил термический ожог 1-й и 2-й степени площадью 2% тела - пострадала поясница. Девочку срочно госпитализировали, сейчас ее состояние оценивается как стабильное. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Проверку по факту случившегося ведет подразделение по делам несовершеннолетних. В полиции подчеркивают, что это не единичный случай: по всей стране фиксируются возгорания и даже взрывы электросамокатов с литиевыми аккумуляторами. Особенно опасно использовать самодельные или несертифицированные устройства - при падениях и ударах батареи повреждаются, внутри возникают микроскопические короткие замыкания, которые могут привести к внезапному возгоранию как во время движения, так и при зарядке. Уже есть случаи с летальным исходом, когда люди не успевали покинуть горящее жилье из-за взорвавшегося аккумулятора, находившегося на зарядке в квартире.

Полиция призывает родителей быть предельно внимательными: не разрешать малолетним детям пользоваться электросамокатами, особенно собранными кустарным способом.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru