В Мирном начали бетонировать перрон нового аэропорта Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мирном полным ходом идет строительство нового аэропортового комплекса - одного из ключевых проектов для Западной Якутии. Сейчас строители приступили к главному этапу - бетонированию верхнего слоя перрона, для чего используется уникальный автоматизированный комплекс. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На объекте ежедневно работают около 350 человек и 46 единиц техники. Под высокопрочным бетоном уже уложено основание, щебеночная подушка и теплоизоляция - такой многослойный «пирог» площадью более 100 тысяч квадратных метров должен выдержать даже самые тяжелые воздушные суда. Взлетно-посадочная полоса уже почти готова. Как отметили в правительстве республики, первые самолеты планируют принять здесь уже в 2027 году. Новая инфраструктура позволит обслуживать Boeing 737, Boeing 757, Ил-76, а также вертолеты Ми-8 и Ми-26 - это значительно расширит логистические возможности.

Новый аэропорт должен стать драйвером транспортной доступности для всего запада Якутии.

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