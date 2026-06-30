Двухлетний ребенок получил ожог из-за загоревшейся батареи самоката в Якутии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии за минувшие сутки зарегистрировали три преступления, а прокуратура взяла на контроль расследование всех уголовных дел и проверок. В Чурапчинском районе похитили два велосипеда, подозреваемых уже установили. В Якутске мошенники обманули горожанина на 439 тысяч рублей, представившись сотрудниками техподдержки и выманив деньги под предлогом «спасения счета». Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Якутия» со ссылкой на прокуратуру региона.

Серьезно пострадали пешеходы и один самокатчик. В Якутске на улице Мординова автомобиль сбил мужчину 1987 года рождения, который ехал на самокате - его госпитализировали. В 202-м микрорайоне неизвестный водитель на самокате наехал на женщину 1972 года рождения и годовалого ребенка. Девочку с травмами доставили в больницу, личность нарушителя сейчас устанавливают.

Кроме того, в Якутске произошел несчастный случай с двухлетней девочкой: она получила термический ожог 2% поясницы, когда каталась с отцом на самодельном электрическом самокате. Батарея замкнула, и устройство загорелось прямо во время движения. Ребенок госпитализирован. Отдельная статистика - за сутки задержали 29 водителей, севших за руль в состоянии опьянения.

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