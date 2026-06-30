Водителям запретили находиться в кабинах на паромах в Якутии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На совещании в Министерстве транспорта РФ под председательством замминистра Александра Пошивая обсуждали острую проблему, которая может сорвать северный завоз в Якутии. С июня 2025 года вступил в силу новый Технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного транспорта. Одно из его требований - запрет на нахождение водителей в кабинах транспортных средств во время переправы на речных судах. Это, казалось бы, техническое ограничение уже создало серьезные трудности для доставки грузов в отдаленные районы Крайнего Севера. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Предприниматели Мирнинского района обратили внимание властей на то, что судовладельцы теперь отказываются перевозить машины с водителями-экспедиторами. Из-за этого водители не могут сопровождать груз, а, значит, контролировать его сохранность и, что критически важно, соблюдение температурного режима для скоропортящихся товаров. Кроме того, под вопросом оказалась перевозка людей: невозможно транспортировать нетранспортабельных пассажиров или машины скорой помощи. С учетом огромных расстояний и отсутствия альтернативных дорог в Якутии, это реальная угроза жизнеобеспечению целых поселков.

На совещании представители федеральных структур, республиканских властей, судовладельцы и бизнесмены сошлись в главном: навигация на реках короткая, грузы завозить надо, и правила нельзя применять формально. В Минтрансе пообещали проработать корректировки.

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