Житель Якутии ранил знакомого ножом во время ссоры Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии вынесен приговор мужчине 1976 года рождения, который в ходе пьяной ссоры нанес своему знакомому смертельный удар ножом. Трагедия произошла 21 марта 2026 года. Осужденный ударил потерпевшего клинком в переднюю стенку живота, причинив проникающее колото-резаное ранение. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в больнице 29 марта. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Суд квалифицировал преступление по статье «»Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Виновного приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибшего - 2,9 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru