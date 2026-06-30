В Якутске миграционная полиция проверила продавцов овощей и фруктов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске прошли масштабные рейды по соблюдению миграционного законодательства. Вместе с полицией в проверке торговых павильонов, где продают овощи и фрукты, участвовали сотрудники Росгвардии. Основное внимание уделили продавцам-иностранцам. В ходе мероприятий сотрудники миграционной службы выявили четверых граждан в возрасте от 26 до 49 лет, которые работали продавцами, хотя по указу главы Якутии иностранцы, имеющие патент, не имеют права торговать в розницу. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На всех нарушителей составили административные протоколы. Кроме того, в одном из павильонов нашли иностранного мужчину, который уже получил российское гражданство, но так и не встал на воинский учет. В его паспорте отсутствовал обязательный штамп. Гражданина немедленно доставили в военкомат для постановки на учет. Полицейские также проверили у иностранцев трудовые договоры, миграционные карты, документы о прохождении медосмотра и обязательную дактилоскопию.

Рейды продолжаются. Правоохранители предупреждают, что нарушения миграционных правил будут пресекаться.

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