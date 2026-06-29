На Ысыахе Туймаады в Якутии нашли 40 потерявшихся детей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии завершился главный национальный праздник Ысыах Туймаады, который прошел на местности Үс Хатыҥ. Общественный порядок и безопасность на мероприятии обеспечивали более 800 человек - сотрудники ОВД, Росгвардии, частные охранники и волонтеры. Полицейские нашли и вернули родителям 40 детей, потерявшихся среди многотысячной толпы. Кроме того, нашли 54 утерянные вещи и передали их владельцам. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Не обошлось и без нарушений. В медвытрезвитель доставили 16 человек в алкогольном опьянении, а бригадам скорой передали еще 26 граждан. Сотрудники ГАИ отстранили от управления 20 водителей, которые сели за руль пьяными. Также полицейские пресекли запуск трех беспилотников, владельцы которых не имели соответствующей аккредитации. Кроме того, на территории праздника выявили незаконную игорную деятельность и факт торговли алкоголем без разрешения. В итоге изъято около 300 литров спиртного.

Среди происшествий зарегистрированы четыре кражи, один случай повреждения имущества и наезд на несовершеннолетнего пешехода - у ребенка диагностирован перелом ноги, его госпитализировали. Несмотря на отдельные инциденты, в целом праздник прошел спокойно. В полиции отметили, что грубых нарушений общественного порядка допущено не было.

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