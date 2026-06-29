Интернет и связь вернулись в семь районов Якутии после аварии на кабеле Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии завершили аварийно-восстановительные работы на магистральной волоконно-оптической линии связи на участке Якутск - Намцы. Напомним, обрыв кабеля произошел во время проведения дорожных работ, из-за чего несколько районов республики остались без устойчивой связи и интернета. Специалисты оперативно устранили повреждение, и теперь услуги снова доступны жителям. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Связь и доступ к глобальной сети полностью восстановлены в Намском, Кобяйском, Вилюйском, Верхневилюйском, Сунтарском, Нюрбинском и Мирнинском районах. Во всех этих территориях работа мобильных операторов и провайдеров вернулась в штатный режим.

Повреждение магистрального кабеля произошло из-за неосторожных действий дорожной техники, однако виновные будут установлены в ходе проверки.

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