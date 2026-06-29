Дожди и грозы накроют республику Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На юге и западе республики ожидаются кратковременные дожди, на северо-востоке — умеренные, местами сильные осадки в Абыйском и Среднеколымском районах. В отдельных районах возможны грозы и град. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ветер умеренный, на побережье и при грозах порывы достигают 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18 градусов, на северо-востоке +9…+14 градусов, местами +2…+7 градусов. Днем ожидается +28…+33 градусов, при осадках и на северо-востоке +20…+25 градусов, в северных районах Колымо-Индигирской группы — +11…+16 градусов.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru