В Якутске наградили мужчину, спасшего женщину на улице Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске Почетной грамотой отмечен Василий Владиславович Андреев, который помог спасти жизнь женщине, внезапно почувствовавшей себя плохо в центре города. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ранее в соцсетях и через врачей скорой помощи разыскивали неизвестного мужчину, первым оказавшего помощь пострадавшей до прибытия медиков. Его действия помогли стабилизировать состояние женщины и ускорить оказание помощи.

Как выяснилось позже, героем оказался предприниматель и финалист конкурса «Лидеры России – 2023» Василий Андреев. Власти и медики поблагодарили его за своевременную и решающую помощь.

Женщина, которой стало плохо, продолжает лечение, ее состояние оценивается как стабильное.

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