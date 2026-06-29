Верховный суд Якутии подтвердил взыскание 485 тыс. руб. за потоп в квартире Фото: Ольга ЮШКОВА.

Верховный суд Республики Саха (Якутия) оставил в силе решение о взыскании 485 000 рублей с собственников квартиры на улице Бестужева-Марлинского в Якутске. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Поводом стало обращение жительницы, чью квартиру неоднократно заливали соседи сверху. По материалам дела, причиной протечек стали некачественная герметизация ванны и отсоединение шланга стиральной машины.

Акты обследования подтвердили случаи затопления 15 июля 2022 года, а также 23 июля и 12 августа 2025 года. Согласно заключению ООО «Профоценка», размер ущерба составил 517 438 рублей.

В ходе разбирательства к делу были привлечены также арендаторы квартиры, проживавшие там по договору найма.

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