В Якутии фиксируются паводки и колебания уровней воды на крупных реках Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Саха (Якутия) по состоянию на 29 июня 2026 года сохраняется сложная гидрологическая обстановка, сообщает Якутское УГМС.Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

На участке реки Лена Витим – Мача продолжается понижение уровней воды на 0,1–0,7 м в сутки. В районе Нюя – Олекминск – Хатынг-Тумул зафиксированы максимумы дождевого паводка с подъемом воды на 1,1–2,3 м.

В районе п. Витим уровень воды снизился до 643 см, что ниже отметки неблагоприятного явления на 7 см.

На участке Покровск – Якутск – Кангалассы наблюдается рост уровней на 10–20 см в сутки. Пик дождевого паводка ожидается 2–3 июля, с общим подъемом до 55 см.

На реках Алдан, Вилюй, Яна и Колыма преобладает спад уровней воды. На Индигирке (Хонуу – Белая Гора) фиксируется подъем на 5–15 см в сутки.

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