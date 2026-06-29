Полицейский в Якутске по запаху гари спас троих детей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске сотрудник МУ МВД «Якутское» Прокопий Кириллин после дежурства возвращался домой. По пути он зашёл в подъезд дома на ул. Каландаришвили, где почувствовал резкий запах гари и быстро определил квартиру, из которой шел дым. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Дверь открыл 11-летний мальчик. Внутри находились ещё две маленькие сестры. Полицейский вывел детей в подъезд и вернулся в квартиру, где на кухне обнаружил горящую сковороду: пламя уже перекинулось на скатерть. Он самостоятельно ликвидировал возгорание и не допустил распространения огня.

После этого Кириллин сообщил о происшествии в дежурную часть и вызвал наряд полиции. Родители детей прибыли позже, проводится проверка обстоятельств случившегося.

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