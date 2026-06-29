В Сунтарском районе нашли пропавшего 81-летнего пенсионера Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сунтарском районе завершились поиски 81-летнего жителя села Шея, который пропал днем 27 июня. Мужчина ушел из дома и не вернулся. Последний раз его видели возле пилорамы в двух километрах от села, после чего он направился в сторону леса. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

К поискам сразу подключились спасатели, полиция и местные жители. Позже к операции присоединились сотрудники Сунтарского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии. Территорию обследовали пешие группы, патрули на мотоциклах, вездеход и беспилотник. Всего было осмотрено более 35 квадратных километров.

В поисковой операции участвовали 62 человека, также были задействованы техника и лошадь.

Около 03:44 29 июня пенсионера нашли в местности Малая Кырамда примерно в 10 километрах от села Шея. По данным спасателей, его состояние оценивается как удовлетворительное.

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