В Чульмане на линию вышел новый мусоровоз повышенной проходимости Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

МУП «Переработчик» ввело в эксплуатацию новый мусоровоз КАМАЗ КО-449-02. Спецтехника уже начала работать в поселке Чульман. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Новый автомобиль приобрела Нерюнгринская районная администрация и передала предприятию для решения проблемы вывоза твердых коммунальных отходов с труднодоступных участков частного сектора и территорий предприятий, расположенных за пределами поселка.

Ранее вывоз мусора нередко осложнялся из-за плохого состояния дорог в период снегопадов, межсезонья и осенне-зимнего периода, что приводило к срыву графика.

Новый трехосный мусоровоз отличается высокой проходимостью, большой грузоподъемностью и кузовом объемом более 20 кубометров. Это позволит своевременно вывозить отходы даже в сложных дорожных условиях и соблюдать санитарные требования.

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