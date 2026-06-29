В Момском районе временно закрыли дорогу Хонуу — Нефтебаза Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Момском районе временно закрыто движение по автомобильной дороге Хонуу — Нефтебаза. Ограничение ввели из-за подъема уровня воды в горных ручьях, вызванного обильными осадками. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Как сообщили в КП РС(Я) «Дороги Арктики», проезд будет закрыт до восстановления безопасных условий для движения транспорта.

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