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НовостиОбщество29 июня 2026 6:30

В Момском районе временно закрыли дорогу Хонуу — Нефтебаза

Движение ограничили из-за подъема уровня воды в горных ручьях после сильных дождей
Ася ДОЛЕЦКАЯ
В Момском районе временно закрыли дорогу Хонуу — Нефтебаза

В Момском районе временно закрыли дорогу Хонуу — Нефтебаза

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Момском районе временно закрыто движение по автомобильной дороге Хонуу — Нефтебаза. Ограничение ввели из-за подъема уровня воды в горных ручьях, вызванного обильными осадками. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Как сообщили в КП РС(Я) «Дороги Арктики», проезд будет закрыт до восстановления безопасных условий для движения транспорта.

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