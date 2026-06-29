Связь в Саскылахе и Юрюнг-Хае полностью восстановили Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В селах Саскылах и Юрюнг-Хая полностью восстановили работу связи после устранения повреждений на волоконно-оптической линии. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Специалисты завершили аварийно-восстановительные работы на участке «Жилинда – Саскылах». Сейчас интернет и другие услуги связи предоставляются в штатном режиме.

Ранее из-за повреждения магистральной линии на участке «Оленек – Жилинда» ограничения затронули жителей Жилинды, Саскылаха и Юрюнг-Хаи. После устранения первой неисправности специалисты обнаружили еще одно повреждение на линии «Жилинда – Саскылах».

На время ремонта была задействована резервная линия, благодаря которой жители сохраняли доступ к связи и интернету, хотя скорость была снижена. Для обеспечения стабильной работы временно отключали услугу IP-TV.

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