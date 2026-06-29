Оставил телефон на берегу и пошел купаться: жителя Якутска обокрали на пляже

Житель Якутска лишился телефона и денег на счету, пока отдыхал на пляже Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу, совершенную на городском пляже. В дежурную часть обратился местный житель. Мужчина рассказал, что во время отдыха на берегу оставил личные вещи без присмотра, а когда вернулся после купания, не обнаружил телефона и банковской карты. Ущерб оценил в 54 тысячи рублей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 49-летний уроженец Амурской области. Выяснилось, что мужчина заметил уходящего в воду отдыхающего и, убедившись, что за вещами никто не следит, быстро похитил чужое имущество. С пляжа мужчина ушел незаметно. От телефона он практически сразу избавился, а украденной банковской картой расплачивался в магазинах, покупая в основном продукты и спиртное.

По факту кражи открыто уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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