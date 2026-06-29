Житель Якутии выслушал приговор за убийство овцебыка в заповеднике Фото: Прокуратура Якутии.

В Якутии вынесли приговор местному жителю, который расправился с краснокнижным животным на особо охраняемой природной территории. Суд признал его виновным в незаконной охоте с причинением крупного ущерба, на особо охраняемой территории и в отношении зверя, занесенного в Красную книгу. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Преступление произошло на территории Усть-Ленского заповедника. Осужденный заметил овцебыка, который хромал. Вместо того чтобы сообщить о раненом животном специалистам, мужчина на полном ходу сбил его снегоходом. Когда зверь оказался на земле, сельчанин добил его ножом. Овцебык занесен в Красную книгу Республики Саха, и любое посягательство на него карается законом особенно строго.

Суд назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы условно. Кроме того, по иску прокурора он обязан полностью возместить причиненный природе ущерб. Сумма выплаты составит 400 тысяч рублей.

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