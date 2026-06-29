Компания заплатит более трех миллионов рублей за загрязнение реки в Якутии

Компания заплатит более трех миллионов рублей за загрязнение реки в Алданском районе Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Алданского района добилась взыскания крупной суммы с АО «СахаГолдМайнинг». Предприятие обязали возместить ущерб, причиненный водному объекту, в размере более трех миллионов рублей. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Нарушение зафиксировали в ходе работ на месторождении «Погребенная россыпь реки Большой Куранах». Компания занималась обустройством русла отводной канавы, однако допустила загрязнение водоема. Проверка показала, что в воду попали взвешенные вещества, а также соединения железа и меди. Превышение концентрации этих элементов нанесло вред экосистеме.

Суд согласился с доводами прокуратуры и обязал золотодобывающую компанию выплатить всю сумму причиненного урона. Теперь надзорное ведомство проследит за тем, чтобы решение было исполнено в полном объеме и в установленные сроки.

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