Почти 800 протоколов составили сотрудники Госавтоинспекции Якутии 27-28 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Госавтоинспекция Якутии подвела итоги дорожной обстановки за прошедшие выходные. Всего зарегистрировали 39 ДТП. В результате аварий травмы получили 10 человек. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

За несоблюдение правил дорожного движения инспекторы составили 798 протоколов. За руль в состоянии опьянения сели 38 человек. Еще двоих автомобилистов задержали за повторное пьяное вождение, теперь им грозит уже уголовная ответственность. Кроме того, на дорогах выявили 38 водителей, у которых вообще не было прав.

В поле зрения сотрудников ГАИ попали и те, кто пренебрегает безопасностью детей. За нарушение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлекли 13 водителей. Еще 29 человек не пропустили пешеходов на переходах. Однако и сами пешеходы допускали ошибки - 19 человек переходили дорогу с нарушением правил. 61 водитель получил протокол за чрезмерную тонировку.

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