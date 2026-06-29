Жительница Якутска прописала в своей квартире 36 иностранцев Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске вступил в законную силу приговор в отношении 34-летней местной жительницы, которая превратила регистрацию мигрантов в прибыльное дело. Городской суд признал ее виновной сразу по пяти эпизодам фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

С января 2025 по март 2026 года хозяйка квартиры на улице Бабушкина прописала у себя 36 иностранцев. Каждый платил по пять тысяч рублей, однако фактически жилье никому не предоставлялось. За полтора года общий доход от такого «бизнеса» составил 302 тысячи рублей. В судебном заседании подсудимая полностью согласилась с обвинением, признала вину и поддержала ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Ни защитник, ни государственный обвинитель против этого не возражали.

При вынесении приговора суд учел ряд смягчающих обстоятельств. Женщина искренне раскаялась в содеянном, кроме того, она является многодетной матерью, воспитывает малолетних детей, а ее семья официально признана малоимущей. Изучив все материалы, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.

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