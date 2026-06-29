Женщину с ножевым ранением в груди госпитализировали в Якутске Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В республике зарегистрировали семь преступлений. Расследование уголовных дел и проведение процессуальных проверок находятся на контроле прокуратуры. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Якутске из дома по проспекту Михаила Николаева госпитализировали 25-летнюю женщину. Она поступила с ножевым ранением грудной клетки. Причиненный здоровью вред квалифицирован как тяжкий. Обстоятельства нападения выясняются.

В столице республики местный житель лишился более 134 тысяч рублей при попытке купить питбайк через сайт объявлений - деньги у него выманили обманом. В Якутске и Мегино-Кангаласском районе выявили факты повторного управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в столице Якутии задокументирован случай передачи 28 тысяч рублей за получение подложного свидетельства о прохождении обучения на водителя.

В поселке Жатай совершен наезд на 10-летнего ребенка. Мальчик пересекал проезжую часть на велосипеде в неположенном месте. С травмами его доставили в больницу.

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