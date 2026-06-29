Медведь вышел к людям в районе родника на Пеледуйской трассе в Ленском районе Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленском районе зафиксирован случай выхода медведя к людям. По информации ЕДДС, сообщение о появлении хищника поступило 28 июня. Зверя заметили в районе родника, расположенного вдоль Пеледуйской трассы. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Данные о хищнике уже переданы в полицию и комитет охраны природы. Специалисты просят жителей города и сельских поселений быть предельно осторожными, временно воздержаться от выхода в лесополосу, не оставлять без присмотра детей и пожилых людей. Также рекомендуется пока не набирать воду из местных родников.

В случае обнаружения медведя в черте города или его окрестностях необходимо звонить по телефонам 112, 8(41137) 23-112, 22-112, 30-750, или на мобильные номера 89294601112 и 89143073188.

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