Пожар на дачах: частный дом потушили в Мирном

Пожар на 30 квадратных метров потушили в частном доме в Мирном Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Днем 28 июня в городе Мирный произошел пожар в частном жилом доме. Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарно-спасательной службы в 14 часов 11 минут. Звонивший сообщил, что горит строение в районе дач, на 17-й линии. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

К моменту прибытия первого пожарного подразделения дом уже был полностью охвачен открытым огнем. Спасатели приступили к тушению. Благодаря их работе пламя удалось остановить, не дав ему перекинуться на соседние постройки. Общая площадь повреждения составила 30 квадратных метров. Подробностей о том, находился ли кто-то внутри в момент происшествия, не поступало.

В ликвидации возгорания участвовали шесть человек личного состава и две единицы пожарной техники. Сейчас специалистам предстоит установить точную причину пожара, определить виновное лицо и оценить размер материального ущерба.

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