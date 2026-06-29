Якутия принимает чемпионат России по стрельбе из лука. Фото: минспорта Якутии

В Якутске в понедельник, 29 июня, состоится торжественная церемония открытия чемпионата России по стрельбе из лука. Этот турнир в минспорте республики уже назвали главным событием лета в спортивной жизни региона. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

На стадионе «Туймаада» имени Николая Тарского соберутся сильнейшие лучники из 24 регионов страны. Всего за звание чемпионов поборются 189 участников. Организаторы обещают несколько дней напряженной борьбы, новые рекорды и яркие победы.

Торжественное открытие запланировано на 19 часов. Зрители увидят парад участников - перед трибунами пройдут сборные команды регионов России. После этого с официальными приветствиями выступят организаторы и почетные гости турнира. Завершится церемония красочным шоу и культурной программой. Вход на стадион для всех желающих свободный.

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