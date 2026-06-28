Театр, скачки и Игры Дыгына: Ысыах-2026 собрал почти четверть миллиона зрителей

Более 230 тысяч человек посетили Ысыах Туймаады-2026 в Якутске. Фото: администрация Якутска

В Якутске подвели итоги национального праздника «Ысыах Туймаады-2026», который прошел 27 и 28 июня в местности Ус Хатын. За два дня священную землю посетили более 230 тысяч человек, что сделало этот праздник одним из самых массовых за всю историю его проведения. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В этом году праздник посвятили Году единства народов России и Году культуры в Якутии. Для гостей подготовили насыщенную программу - больше 100 зрелищных мероприятий развернули на 20 различных площадках. Чтобы людям было удобнее передвигаться по огромной территории, организаторы запустили не только бесплатные автобусы-шаттлы, но и гольфкары. Кроме того, в этом сезоне открыли дополнительный вход «Илин Аартык» со стороны ипподрома, где для всех желающих, как и на главном входе, проводили традиционный обряд очищения.

Центральным событием первого дня стало торжественное открытие праздника на стадионе Центра кумысопития. Трибуны были заполнены полностью. В театрализованной постановке задействовали около 800 артистов и 18 творческих коллективов Якутска. Практически сразу после этого зрители стали свидетелями напряженных финальных состязаний по национальному многоборью «Игры Дыгына», собравших не меньше болельщиков.

Финальным аккордом двухдневного марафона стали конные скачки на призы главы города. Они прошли 28 июня и поставили яркую точку в программе главного летнего торжества.

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