До +32 градусов ожидается в Якутии 29 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 29 июня, в Якутии сохранится теплая погода. По данным синоптиков, опасные и неблагоприятные погодные явления не прогнозируются. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Кратковременные дожди ожидаются на юго-западе, западе и юге республики, местами возможны грозы. Ветер будет умеренным, однако на арктическом побережье и во время гроз его порывы могут достигать 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, на востоке и северо-востоке — +7…+12, в горных районах — до +2…+7. Днем воздух прогреется до +27…+32 градусов, а в районах с дождями — до +22…+27. На северо-востоке ожидается +17…+22 градуса.

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