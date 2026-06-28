В Якутии благоустроят 23 общественные территории в 2026 году Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии в этом году благоустроят 23 общественные территории в 21 муниципалитете. Работы ведутся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На эти цели предусмотрено более 317 млн рублей из федерального, республиканского и местных бюджетов. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Как сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников, благоустройство уже идет в большинстве районов. В Борогонцах готовность детской площадки составляет 45%, в Тюнгюлю сквера «Учитель и ученик» — 42%, центрального парка в Павловске — 30%. Работы также продолжаются в Амгинском, Намском, Алданском, Ленском, Вилюйском, Нюрбинском, Таттинском, Булунском районах и Якутске.

Есть и проблемные объекты. В Хоринском наслеге Верхневилюйского района подрядчик пока не приступил к работам, в Нюрбе, Вилюйске и Тикси завершается завоз строительных материалов.

Дмитрий Садовников поручил усилить контроль за подрядчиками и обеспечить завершение всех объектов к сентябрю, чтобы жители получили новые комфортные общественные пространства.

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