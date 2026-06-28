В Якутии по нацпроекту обновят семь учреждений культуры Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии в 2026 году капитально отремонтируют семь учреждений культуры. Работы проходят в рамках национального проекта «Семья», на их проведение из федерального бюджета направлено более 251 млн рублей. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

В Центре культуры в Покровске идет второй этап капитального ремонта. Строители демонтируют старые конструкции, после чего заменят кровлю, обновят фасад, входную группу и установят архитектурную подсветку. Завершить работы планируют к концу октября.

В Картинной галерее академика Афанасия Осипова продолжается обновление фасада, внутренних помещений и инженерных систем. После ремонта здесь создадут современные условия для хранения произведений искусства и приема посетителей.

В Национальной библиотеке ведутся отделочные работы на третьем и четвертом этажах. По словам министра культуры и духовного развития Якутии Афанасия Ноева, после ремонта библиотека станет более комфортной для читателей всех возрастов.

В Государственном театре оперы и балета ремонтируют зрительный зал, фойе, гардероб, буфет и кассовую зону. Основные работы на объекте рассчитаны на 2026–2027 годы.

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