Ветераны СВО из Якутии отправились на чемпионат «Абилимпикс». Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

Шесть ветеранов специальной военной операции из Якутии представят республику на чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс», который пройдет в Казани с 26 июня. Соревнования проводятся по поручению Президента России в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Участники будут состязаться в ремонте автомобилей, поварском и мебельном деле, электромонтаже и вождении. Всего чемпионат объединит более 800 ветеранов, экспертов и сопровождающих со всей страны.

Подготовку команды организовал филиал фонда «Защитники Отечества» в Якутии. Как отметил его руководитель Алексей Александров, участие в чемпионате помогает ветеранам не только показать профессиональные навыки, но и сделать важный шаг к возвращению к мирной жизни и трудоустройству.

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