В Ленске готовятся к капитальному ремонту двух городских улиц. Фото: Пресс-служба администрации Ленска

В Ленске завершается подготовка к дорожным работам по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Готовность города обсудили на совещании Министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Как сообщил глава Ленска Анатолий Макушев, подрядчик для капитального ремонта участка улицы Дзержинского — от улицы Якутской до Пролетарской — уже определен. Подписание муниципального контракта запланировано на 29 июня, после чего строители приступят к работам.

Кроме того, с 1 июля начнется разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта улицы Пионерской. Подготовить проект и направить его на государственную экспертизу планируется в течение месяца, чтобы не затягивать начало строительных работ.

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