В Якутии с начала года в ДТП погибли трое мотоциклистов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года на дорогах Якутии произошло 303 ДТП. По сравнению с прошлым годом число погибших снизилось на 11%, а количество пострадавших — на 15%. При этом серьезную тревогу вызывает рост аварий с участием мотоциклистов. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

С начала мотосезона зарегистрировано 26 таких ДТП. Если в прошлом году погиб один мотоциклист, то в этом — уже трое, еще 25 человек получили травмы. Наиболее сложная ситуация сложилась в Ленском, Вилюйском и Хангаласском районах. В одном из смертельных случаев погибший не воспользовался шлемом и защитной экипировкой.

Также с начала сезона выявлено более двух тысяч нарушений со стороны водителей мототехники, почти 300 из них совершили несовершеннолетние.

Власти республики также готовятся к периоду сенокоса, когда на дороги выйдет сельхозтехника. Гостехнадзору поручено усилить контроль за техническим состоянием тракторов и допуском водителей, а Госавтоинспекции — активизировать профилактические рейды и встречи с жителями районов.

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