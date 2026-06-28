В Якутии по северному завозу доставили более 204 тысяч тонн грузов. Фото: Дим Димыч Brief

В Якутии продолжается навигация в рамках северного завоза. На сегодняшний день в республику отгружено 268 тысяч тонн грузов, из которых более 204 тысяч тонн уже доставлены в районы. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Как сообщили власти региона, темпы поставок пока немного отстают от прошлогодних — примерно на 34 тысячи тонн. Это связано с ситуацией на рынке топлива, которая повлияла на отгрузку нефтепродуктов.

При этом завоз угля в Амгинский район уже полностью завершен — доставлены все 10 тысяч тонн. По Вилюйской группе районов поставлено 73,6 тысячи тонн из запланированных 79,7 тысячи, оставшийся объем доставляют автомобильным транспортом.

Следующим этапом станет арктическая навигация. В северные районы планируется завезти почти 315 тысяч тонн грузов, из них около 150 тысяч тонн — по реке Яне. Одновременно республика продолжает работу с федеральными ведомствами по привлечению дополнительного финансирования для северного завоза.

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