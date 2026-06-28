С начала года Якутия отправила в зону СВО более 90 единиц техники Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года Якутия направила в зону специальной военной операции 91 единицу техники, в том числе шесть мотоциклов и три квадроцикла. Об этом сообщил руководитель Северо-Восточного фонда помощи и поддержки Донбасса Георгий Куркутов. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

По его словам, в ближайшие дни начнется отправка еще шести автомобилей из Нижнего Бестяха. По пути колонна заберет дополнительные грузы, собранные в Алданском и Нерюнгринском районах.

Куркутов отметил, что регулярные поставки техники позволяют одновременно организовывать доставку адресных посылок и продукции волонтеров. С начала года представители фонда также провели 51 встречу с трудовыми коллективами, где рассказали о распределении гуманитарной помощи и расходовании пожертвований.

Он поблагодарил транспортные организации республики за помощь в доставке грузов, подчеркнув, что техника и гуманитарная помощь отправляются без задержек.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru