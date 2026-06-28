В Якутске продолжается капитальный ремонт дорог по нацпроекту Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске продолжается капитальный ремонт дорог по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас основные работы сосредоточены на улицах Ойунского и Ефимова. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

На улице Ойунского, на участке от Каландаришвили до Петровского, подрядчик завершил демонтаж старого покрытия и приступил к подготовке основания дороги. Во время работ строители обнаружили старые водопроводные трубы, которые уже демонтированы. Следующим этапом станет укладка щебня и асфальта. Из-за работы тяжелой техники движение на этом участке временно перекрыто. Полностью завершить реконструкцию планируется до 2027 года.

На улице Ефимова и перекрестке улиц Хабарова, Ярославского и Ефимова продолжается устройство системы водоотведения. После реконструкции Т-образный перекресток станет Х-образным, что должно повысить его пропускную способность и безопасность. Открыть обновленный участок для движения планируют к 1 сентября 2026 года.

Городские власти просят водителей учитывать временные ограничения и заранее выбирать маршруты объезда.

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