В Якутске торжественно открыли Ысыах Туймаады — 2026. Фото: Столица

В местности Ус Хатын состоялось торжественное открытие национального праздника «Ысыах Туймаады — 2026». По традиции праздник начался с древнего обряда «Алгыс» — ритуала очищения и благословения, во время которого участники поклонились священному огню и Верхним божествам Айыы. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

В церемонии приняли участие Глава Якутии Айсен Николаев, глава Якутска Евгений Григорьев, представители федеральных и региональных органов власти, дипломатического корпуса и Герои России.

Одним из главных моментов открытия стало водружение серебряного штандарта «Ытык Дуоҕа», которое совершил глава Якутска Евгений Григорьев. По традиции Главе республики Айсену Николаеву преподнесли Тойон чороон.

Обращаясь к гостям, Евгений Григорьев отметил, что Ысыах объединяет людей, помогает сохранить традиции и получить благословение на благополучие и процветание. После церемонии почетные гости поздравили жителей и гостей столицы с национальным праздником.

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