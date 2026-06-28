На Ысыахе Туймаады стартовал конкурс кузнечного мастерства. Фото: Столица

На Ысыахе Туймаады в местности Ус Хатын открылся конкурс кузнечного мастерства «Утум уус» («Потомственный мастер»). В этом году впервые стартовала эстафета улусов — первым ее принял Усть-Алданский район. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

На площадке «Кудай Бахсы» мастера из десяти районов республики соревнуются в шести номинациях. Они представят лучшие якутские ножи, большие ножи, художественные изделия из железа, хомусы, а также работы молодых продолжателей кузнечных традиций.

Одним из самых зрелищных событий станет выплавка железной руды по старинной технологии, которую покажут прямо во время праздника.

Конкурс призван сохранить традиции якутского кузнечного искусства и познакомить гостей Ысыаха с древними ремеслами народа саха.

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