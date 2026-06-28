В Якутии расширили круг получателей помощи на газификацию частных домов Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

На заседании правительства республики принято решение о корректировке положения о единовременной материальной помощи на газификацию частных жилых домов. С 1 января 2027 года адресную поддержку смогут получить новые категории граждан - инвалиды первой группы, а также родители или опекуны детей-инвалидов. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Таким образом, правительство Якутии исполнило рекомендации президента России и поручение главы региона Айсена Николаева. Благодаря внесенным изменениям еще больше семей в республике получат возможность подключить свои дома к газу. Это позволит существенно снизить расходы на отопление в частном секторе.

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