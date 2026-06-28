В Нерюнгринском районе с 1 июля закроют два клиентских офиса «Якутскэнергосбыта» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Филиал ПАО «ДЭК» (компания «Якутскэнергосбыт») сообщает о закрытии с 1 июля 2026 года двух клиентских офисов в Нерюнгринском районе. Речь идет о пунктах приема граждан в поселке Беркакит по адресу: улица Мусы Джалиля, дом 7А (здание ТОЦ), и в городе Томмот на улице Укуланской, дом 51. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Потребители смогут оплачивать коммунальные услуги в других кассах энергосбыта, в отделениях Почты России или через дистанционные сервисы компании. Наиболее удобным инструментом остается Личный кабинет, где частные клиенты могут без комиссии получать и оплачивать квитанции, передавать показания счетчиков, подавать заявления и отправлять документы, а также получать консультации и контролировать платежи. Оплата без комиссии также доступна через платежную страницу по QR-коду в квитанции и в мобильных приложениях банков.

Решение о закрытии офисов принято в рамках цифровизации услуг по программе «Цифровая экономика Российской Федерации» в социальной сфере. Основной критерий - востребованность наличных платежей среди большинства населения на данной территории. Дополнительную информацию можно получить по номеру контакт-центра ДЭК: 8-800-234-77-77.

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