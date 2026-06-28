Суд подтвердил штраф 45 тысяч рублей водителю из Чурапчинского района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мировой судья судебного участка №15 Мегино-Кангаласского района 2 марта 2026 года признал 35-летнего уроженца Чурапчинского района виновным по части 1 статьи 12.26 КоАП (отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования). Инцидент произошел 29 января 2026 года: мужчина управлял автомобилем «Тойота Ипсум» в состоянии опьянения и при остановке сотрудниками ДПС отказался от законного требования пройти освидетельствование. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Факт нарушения был зафиксирован в протоколах и подтвержден видеозаписью. Водителю назначили штраф в 45 тысяч рублей с лишением прав на 1 год 6 месяцев.

Водитель обжаловал постановление в Мегино-Кангаласском районном суде, требуя его отмены. В жалобе он указал на процессуальные нарушения: по его мнению, судья не учел доводы о внесении изменений в протоколы в его отсутствие, не вызвал должностное лицо, не оценил видеозапись и не принял во внимание нарушения при освидетельствовании.

Районный суд, изучив все материалы дела и доводы жалобы, признал постановление мирового судьи законным и обоснованным, а жалобу - не подлежащей удовлетворению. Решение вступило в законную силу.

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