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НовостиОбщество28 июня 2026 3:30

Суд подтвердил штраф 45 тысяч рублей водителю из Чурапчинского района

Мужчина отказался от медосвидетельствования
Татьяна ЦВЕНГЕР
Суд подтвердил штраф 45 тысяч рублей водителю из Чурапчинского района

Суд подтвердил штраф 45 тысяч рублей водителю из Чурапчинского района

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мировой судья судебного участка №15 Мегино-Кангаласского района 2 марта 2026 года признал 35-летнего уроженца Чурапчинского района виновным по части 1 статьи 12.26 КоАП (отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования). Инцидент произошел 29 января 2026 года: мужчина управлял автомобилем «Тойота Ипсум» в состоянии опьянения и при остановке сотрудниками ДПС отказался от законного требования пройти освидетельствование. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Факт нарушения был зафиксирован в протоколах и подтвержден видеозаписью. Водителю назначили штраф в 45 тысяч рублей с лишением прав на 1 год 6 месяцев.

Водитель обжаловал постановление в Мегино-Кангаласском районном суде, требуя его отмены. В жалобе он указал на процессуальные нарушения: по его мнению, судья не учел доводы о внесении изменений в протоколы в его отсутствие, не вызвал должностное лицо, не оценил видеозапись и не принял во внимание нарушения при освидетельствовании.

Районный суд, изучив все материалы дела и доводы жалобы, признал постановление мирового судьи законным и обоснованным, а жалобу - не подлежащей удовлетворению. Решение вступило в законную силу.

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