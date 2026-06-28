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НовостиОбщество28 июня 2026 2:45

В Зырянке построят новый аэропорт вместо старого, затопляемого паводками

Работы запланированы на 2027 год
Татьяна ЦВЕНГЕР
В Зырянке построят новый аэропорт вместо старого, затопляемого паводками

В Зырянке построят новый аэропорт вместо старого, затопляемого паводками

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии планируют реконструкцию аэропорта в поселке Зырянка Верхнеколымского района в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Существующая взлетно-посадочная полоса (ВПП) 1942 года постройки на речной косе ежегодно затапливается паводками, что делает невозможным прием самолетов на длительный период. Альтернативных видов транспорта в районе нет.

Решено построить новый аэропорт на незатопляемом участке с современной полосой и служебными объектами. Работы начнутся в 2027 году без прекращения полетов на старой полосе. Завершение проекта обеспечит круглогодичную транспортную доступность района, позволит нарастить пассажиро- и грузоперевозки, укрепит транспортный каркас арктической зоны Якутии.

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