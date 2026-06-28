В Якутске разрешено купаться только на пляже в 202 микрорайоне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Якутска напоминает: единственное официальное место для купания в городе - пляж на протоке в 202 микрорайоне (работает с 9 до 21 часа). Все остальные водоемы считаются несанкционированными, купание там запрещено и опасно. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

На пляже запрещено купаться в нетрезвом виде, нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки, подплывать к судам и мусорить. Родителей просят не оставлять детей у воды без присмотра. В жаркую погоду рекомендуют носить головные уборы и пить больше воды. Берегите себя и близких.

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