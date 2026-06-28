В Нюрбе загорелся нежилой частный дом на улице Буденного. Фото: МЧС Якутии

В субботу, 27 июня, в 18:32 в диспетчерскую службу пожарно-спасательного гарнизона поступил сигнал о возгорании нежилого частного дома на улице Буденного в городе Нюрба. Пожарные прибыли на место уже через 3 минуты после вызова. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Огонь повредил строение на площади 40 квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента нет. Причина возгорания, виновное лицо и точный размер материального ущерба устанавливаются. В тушении участвовали 6 человек личного состава и 1 единица техники.

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