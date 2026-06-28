Китайские ученые впервые увидели гнездование стерхов в якутском нацпарке. Фото: Haibo Jiang

С 20 по 24 июня нацпарк «Кыталык» принимал делегацию из 9 китайских ученых и экологов. Они приехали, чтобы впервые увидеть гнездование краснокнижного стерха. В Китае этих птиц называют «байхэ» и видят только зимой на озере Поянху. Увидеть период выведения птенцов в якутской тундре было давней мечтой исследователей. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

За 4 дня ученые на вездеходах преодолели сотни километров, посетили кордоны и участки парка. С безопасного расстояния они насчитали около 100 стерхов. Сотрудники нацпарка рассказали, что стерхи прилетают в мае, гнездятся в июне, а на зимовку улетают в конце сентября. Каждая пара имеет свою территорию радиусом в несколько километров.

Директор парка Аркадий Семенов отметил, что популяция стерхов выросла до 7 тысяч особей благодаря совместной работе с китайскими коллегами. Стороны договорились о продолжении сотрудничества: планируются кольцевание птиц, установка GPS-передатчиков и обмен опытом.

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