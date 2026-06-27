В Томпонском районе установили сроки сбора дикорастущих ягод и орехов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Определены сроки начала сбора дикорастущих ягод и орехов в Томпонском районе Якутии. Всего сроки утверждены для шести видов. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Так, первой созреет красная смородина (12 июля). Собирать ее можно будет с 15 июля. Далее охта (смородина дикуша). Созреет ягода к 22 июля, а собирать ее можно с 25 числа. Буквально через несколько дней начнется сезон голубики, она созреет 25 июля. Сбор можно будет официально начинать с 28 июля.

В августе поспеет черная смородина (10 августа), сбор будет открыт с 12 августа. Далее - кедровые орехи. Они созреют к 20 августа, а сбор можно будет начинать с 30 августа. Чуть позже (25 августа) созреет брусника, собирать которую можно будет с 28 числа.

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