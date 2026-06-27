В Якутии за сутки потушили четыре лесных пожара

Пожарные Бердигестяхского и Якутского авиаотделений после работ по ликвидацию лесного пожара Покровского лесничества. Фото: Авиалесоохрана Якутии

По состоянию на 20:00 27 июня в Якутии ликвидированы четыре лесных пожара. Возгорания были полностью потушены в Алданском, Хангаласском, Усть-Алданском улусах, а также на труднодоступной территории в Томпонском улусе. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

В Хангаласском улусе один пожар площадью пять гектаров удалось локализовать, его распространение остановлено.

В активной фазе тушения продолжают оставаться семь возгораний: четыре пожара в Нерюнгринском районе, два в Ленском районе и один на труднодоступной территории в Среднеколымском улусе. Работы по ликвидации огня продолжаются. Угрозы населенным пунктам нет.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru