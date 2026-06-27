На большей части Якутии потеплеет до +30 градусов 28 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Якутии в ближайшие сутки будет разнообразной, но без серьезных катаклизмов. Синоптики не прогнозируют ни опасных, ни даже неблагоприятных явлений, однако жителям нескольких районов стоит готовиться к кратковременным дождям с грозами. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Под удар стихии попадут Ленский, Олекминский районы, а также юг Хангаласского улуса. Днем осадки могут затронуть также южные, северо-западные и центральные территории республики.

Ветер ожидается умеренным, но при грозе его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. На арктическом побережье осадки будут небольшими, однако ветер там тоже усилится - местами до 15-17 метров в секунду. Температурный фон порадует жителей центральных районов: ночью столбики термометров покажут +11…+16 градусов, а днем воздух прогреется до +25…+30. Правда, там, где пройдут дожди, будет чуть прохладнее - около +20…+25 градусов.

А вот на Колыме настоящим летом пока и не пахнет: днем ожидается всего +14…+19 градусов, на северо-востоке и северо-западе ночи будут холодными - до +5…+10 градусов.

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