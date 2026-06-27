На трассе Золотое Кольцо в Тверской области в ДТП погибла женщина Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На 1167-м километре федеральной трассы Р-132 «Золотое Кольцо» в Старицком округе Тверской области случилась авария, унесшая жизнь человека. Столкновение двух автомобилей произошло 27 июня. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как пишет «Афанасий-бизнес», водитель Ford Focus 1984 года рождения не разминулся с Lada Priora, за рулем которой находился мужчина 1986 года рождения. Одна из пассажирок отечественного авто погибла мгновенно.

На месте трагедии работают сотрудники ГАИ и спасатели. От полученных травм скончалась 35-летняя женщина, находившаяся в салоне Lada Priora. Что именно стало причиной столкновения, сейчас устанавливают эксперты.

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